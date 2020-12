Godfall: il nuovo update risolve vari problemi e migliora le prestazioni

Counterplay Games ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Godfall. Secondo le note di rilascio, l’aggiornamento 2.2.4 risolve una serie di arresti anomali e bug. Inoltre, migliora le prestazioni di Ray Tracing del gioco in determinate circostanze. Entrando più nei dettagli, la patch 2.2.4 di Godfall risolve un problema di ray tracing nel regno aereo che ha causato un impatto negativo sproporzionato sul framerate. Inoltre, aggiunge capacità di server di gioco nelle regioni di Singapore, Sydney e Canada. Come detto, questa patch risolve anche alcuni crash e bug. Ad esempio, corregge un arresto anomalo del rendering che potrebbe verificarsi durante la navigazione nei menu personali. Risolve anche un arresto anomalo che potrebbe verificarsi con un sistema di rilevanza spaziale interna che comunica in modo errato con il server. Epic Games Store scaricherà l’aggiornamento 2.2.4 la prossima volta che avvierai il suo client. Trovi qui l’elenco completo delle note dell’update. Godfall è disponibile per PS5 e PC. Di seguito trovi una panoramica di alcune delle note del nuovo aggiornamento:

Risolti i problemi dello schermo vuoto nelle partite in multi-player, della navigazione del giocatore in un menu durante la riproduzione di un filmato.

Risolto un problema per cui gli obiettivi non si aggiornavano correttamente.

Risolto un problema che poteva far spostare i nemici a distanza nella Torre delle prove per attaccare dalla distanza di mischia invece che dalla distanza a distanza appropriata.

Risolto anche un problema per cui i nemici avrebbero perso il monitoraggio del bersaglio dei giocatori nella Torre delle prove.

Risolto un problema di ray tracing nel regno aereo che causava un impatto negativo sproporzionato sul frame-rate.

Risolto anche un crash di rendering che poteva verificarsi durante la navigazione nei menu personali.