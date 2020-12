Pokemon GO: ospita un evento dedicato ai The Game Awards 2020

Manca solo un giorno ai Game Awards 2020, che verranno presentati in anteprima domani alle 16:00 PST su 45 diverse piattaforme globali. I Game Awards 2020 avranno apparizioni di celebrità, nuovi annunci di videogiochi, premi per la scelta dei giocatori, esibizioni musicali e molto altro, incluso qualcosa per i fan di Pokemon GO. Mentre sono in corso i Game Awards, si terrà anche uno speciale evento Pokemon GO: il popolare gioco avrà una propria serie di attività che si svolgeranno proprio all’inizio dei Game Awards, dando ai giocatori qualcosa in più da fare durante le pause. Secondo un tweet dall’account Twitter ufficiale del gioco, Pokemon GO avrà diversi vantaggi speciali durante i The Game Awards. Durante l’evento, l’incenso sarà molto più efficace per attirare i pokemon, i giocatori guadagneranno più polvere di stelle quando catturano i Pokemon ei giocatori possono utilizzare una TM caricata per cancellare l’attacco caricato Frustrazione dai Pokemon ombra.

Ciò che spicca di più, tuttavia, sono gli incontri più frequenti con le reclute del Team GO Rocket: igiocatori avranno più opportunità di affrontare i criminali malvagi a Poke Stop e nei palloncini; i subalterni sono in gioco da tempo, ma sono utili per determinati obiettivi. Il gioco ha avuto una serie di eventi quest’anno, alcuni durante la pandemia, anche se ne ha ancora in serbo per dicembre. Tuttavia, il 2020 ha già visto nuovi boss dei raid, più poke ball aggiunte a Poke Stop e persino l’ evento Pokemon GO Kalos la scorsa settimana. L’evento ha permesso ai giocatori di catturare uno dei tre Pokemon iniziali della regione di Kalos: Chespin, Fennekin e Froakie. Inoltre, molti altri Pokemon della regione di Kalos sono stati aggiunti al gioco. Pokemon GO ha avuto un anno positivo e chiuderà l’anno forte con i The Game Awards, oltre a qualsiasi altro evento da qui alla fine dell’anno. Tutti gli spettatori che cercano di tenersi occupati durante il live streaming dei Game Awards possono contare su Pokemon GO per aiutarli a farlo. Puoi trovare maggiori informazioni sull’evento del titolo Niantic e i The Game Awards 2020 qui. Pokemon GO è ora disponibile su Android e iOS.