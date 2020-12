Super Smash Bros. Ultimate: il prossimo lottatore sarà rivelato ai The Game Awards 2020

Nintendo of America ha recentemente rivelato nuovi dettagli sui contenuti futuri in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate, esclusiva Nintendo Switch disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi. Ebbene, questa sera inizierà ufficialmente i The Game Awards 2020, cerimonia di premiazione che vedrà non solo diversi titoli, ma avrà presentatori del calibro di Tom Holland, Brie Larson, Gal Gadot e tanti volti noti, oltre allo stesso Geoff Keighley.

Secondo quanto rivelato su Twitter da Nintendo of America, ai The Game Awards verrà rivelato il prossimo lottatore in uscita su Super Smash Bros. Ultimate. Insomma, a partire da oggi, finalmente scopriremo qualche dettaglio in più sul prossimo combattente in arrivo nell’opera targata Nintendo.