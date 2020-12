Misfits: introdotto il roster LEC prima della stagione 2021

Misfits ha già presentato il suo elenco per League of Legends per la stagione 2021. Un miscuglio tra giovani giocatori e veterani, in particolare spiccano nomi come Kobbe e Vander, che saranno la corsia inferiore.

Per la midlane ci sarà Vetheo (unito alla squadra dopo esser stato acquisito da LDLC, mentre la corsia superiore, due giovani giocatori gareggeranno per la partenza Agresivoo e Hirit. Secondo il direttore generale della squadra Martin “Deficio” Lynge, i due giocatori provenienti rispettivamente da Misfits Premier e LDLC, dovrebbero competere per un ruolo principale.

Infine, la posizione nella giungla sarà occupata da Razork, che entrerà nel suo secondo anno intero con l’organizzazione. Rimane uno degli unici giocatori a tornare a Misfits insieme ad ADC Kobbe e supportare Denyk.

Questa notizia arriva dopo una stagione relativamente deludente per Misfits in cui la squadra non è riuscita a qualificarsi per il Campionato del Mondo. La squadra ha vinto solo sette partite durante la LEC Summer Split, provocando grandi cambiamenti in bassa stagione.