BioShock 4 potrebbe essere un RPG open-world

In passato, vi parlammo già di un episodio simile a quello che stiamo per presentarvi quest’oggi per quanto riguarda BioShock 4 e il suo sviluppo. Infatti, lo sviluppatore Cloud Chamber ha aperto una ricerca di figure da assumere per il prossimo capitolo della celeberrima saga action (e, in passato, un po’ survival).

Questa volta però, le informazioni che arrivano dalle posizioni attualmente da riempire, portano ad un quadro leggermente diverso da quello che abbiamo visto nella trilogia dell’opera. Infatti, posti come Senior Voice Designer e Systems Designer, contengono menzioni ad un “ambizioso progetto narrativo pieno di personaggi e personalità“.

In particolare, c’è una nota per sviluppatori con esperienza nel campo degli RPG e, unendo i puntini con le informazioni riportate nel paragrafo di cui sopra, si direbbe che possa esser messo su in Dialog System. Inoltre, per la posizione di Game AI Programmer, si può leggere la nota descrittiva “un sistema di IA della folla urbana significativo“.

Ad oggi, tutto questo si traduce in pura congettura, ovviamente. Fonti ufficiali non sono ancora arrivate e, probabilmente, non ne vedremo per un po’ ma, almeno, sappiamo che BioShock 4 è vivo e si farà, seppur forse con qualche nuovo tratto. GamesVillage vi ricorda che questa sera si terranno i TGA 2020 e noi saremo in live su Twitch per seguire l’evento!