Worms Rumble: inizia il supporto post-lancio con Deadly Dockyard

Worms Rumble è uscito solo meno di due settimane fa e Team17 non vede l’ora di dare ai fan ancora più contenuti per far continuare gli spassosi combattimenti degli storici vermetti. Il 17 dicembre, inizierà ufficialmente il supporto post-lancio con l’arrivo del primo nuovo contenuto completamente gratuito.

Parliamo della nuova mappa Deadly Dockyard, dove tra container e barche di vario genere, il titolo action prende ancor più vita (con il rinnovato sistema di combattimento, di cui vi parliamo nella nostra recensione) con l’evoluzione costante della mappa stessa. Qui sotto potete dare un’occhiata alla descrizione del gioco presa direttamente da Steam e al nuovo trailer. Inoltre è disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.