Epic Games Store: ecco quando arriveranno gli sconti per le festività

Il periodo delle feste di Natale sta per cominciare anche per Epic Games Store, il quale ha ufficialmente confermato il periodo d’inizio per i suoi sconti sul catalogo giochi. Il suddetto periodo partirà il 17 dicembre ed Epic promette forti sconti, anche fino al 75%. Ma le sorprese di Natale, non finiscono qui.

Il colosso ha infatti confermato il ritorno del periodo di 15 giorni di giochi gratuiti! proprio come l’anno scorso, per due intere settimane sarà disponibile un gioco al giorno, gratuito per 24 ore. Fino ad allora, comunque, i giochi al momento disponibili con riscatto gratuito su Epic Games Store sono Pillars of Eternity Definitive Edition e Tyranny Gold Edition.