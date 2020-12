Double Dragon Neon in arrivo su Switch

Quando nel 2012 Majesco Entertainment pubblicò Double Dragon Neon, reboot della famosa saga picchiaduro nipponica sviluppato da WayForward, il creatore originale della saga, Yoshihisa Kishimoto commentò il gioco affermando che si trattava di un “adattamento davvero occidentale di Double Dragon”. Forse è stato proprio questo il segreto dietro al successo di questo beat ‘em up, che ha saputo appassionare un’intera generazione di giocatori e che si era guadagnato, all’epoca, critiche piuttosto positive.

Dopo essere stato pubblicato per PlayStation 3 e Xbox 360, ed essere arrivato su PC, via Steam, nel febbraio del 2014, finalmte Double Dragon Neon approderà anche su Nintendo Switch il prossimo 21 dicembre! Il gioco sarà scaricabile attraverso l’eShop e trascinerà tutti i possessori di una Switch nell’avventura per salvare la bella Marian, in scontri all’ultimo sangue sempre più pericolosi contro nemici del calibro di Linda e Abobo, fino a sconfiggere con il nostro stile Sosetsuken, il malvagio Skullmageddon.

Insomma, siete pronti a gettarvi in scontri e risse per le strade e a stendere tutti i vostri avversari, utilizzando anche mazze, coltelli e tanto altro in questo picchiaduro insolito e chiassoso? Double Dragon Neon sta per arrivare! Intanto però, godetevi il trailer realizzato proprio per la console di casa Nintendo (lo trovate qui sotto).