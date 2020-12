Paco Rabanne partner della Dota 2 Tournament

EPIC League, un torneo indipendente di Dota 2 organizzato dalla società ESforce Holding Epic Esports Events , ha annunciato una partnership con il produttore di profumi Paco Rabanne. La sponsorizzazione si concentrerà sull’Invictus maschile del brand, che sarà integrato durante tutta la trasmissione della fase finale del torneo (che si svolgerà dall’8 al 13 dicembre).

La campagna è stata sviluppata dall’agenzia di comunicazione Starcom insieme a ESForce Holding e alla principale agenzia di marketing Bridge A.

Il mese scorso, Epic Esports Events ha messo in fila altri partner per EPIC League tra cui Parimatch e Haval .

EPIC League è il seguito del torneo OMEGA League organizzato da Epic Esports Events e WePlay Esports in collaborazione con le migliori squadre europee di Dota 2 . Il torneo è stato creato in risposta alla cancellazione da parte di Valve di The International e alla mancanza di un sostituto adeguato nell’ecosistema per un evento di calibro di campionato.