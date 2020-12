Ruined King: rimandato il titolo di Riot Forge

Riot Forge aveva previsto di lanciare il suo RPG Ruined King: a League of Legends Story, sviluppato da Airship Syndacate, nei primi mesi del 2021, ma stando a quanto annunciato oggi dalla compagnia, gli appassionati dovranno aspettare ancora. Il titolo è stato infatti rimandato, e ora la sua finestra di lancio è un ben più generico “2021”.

“Ciao a tutti! Qui è Riot Forge con un rapido aggiornamento su Ruined King: a League of Legends Story. I nostri valori fondamentali come Riot Forge sono molto semplici. Vogliamo collaborare con sviluppatori indie e raccontare storie che spaccano il c**o, e vogliamo essere trasparenti con la nostra community; quindi ci piacerebbe prenderci un momento per condividere alcune informazioni con voi.

Quest’anno ha presentato un gran numero di sfide per noi tutti, che sono state al di fuori del nostro controllo. Con questo in mente abbiamo recentemente valutato la nostra tabella di marcia e ci servirà più tempo per fare qualche aggiustamento per Ruined Kings. Vi abbiamo detto al Worlds 2020 che vi avremmo portato nei porti e nelle isole infestate di Runeterra ‘all’inizio del 2021′, ma sembra che ci vorrà un po’ di più per arrivarci. Noterete che abbiamo cambiato la nostra previsione con ‘coming 2021’. Non vediamo l’ora che possiate vivere la fantastica avventura che Airship Syndacate ha creato con Ruined King, e vogliamo assicurarvi che supportiamo la loro visione e vogliamo darvi un gioco fantastico. Apprezziamo ognuno di voi e non vediamo l’ora di iniziare questo viaggio con voi tutti. Ci vediamo. Riot Forge”

Ruined King, che era stato annunciato nel dicembre 2019, arriverà dunque nel 2021, per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam ed Epic Games Store), mentre le versioni next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno successivamente.