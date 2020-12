Funimation acquisisce Crunchyroll!

Una notizia bomba ha sconvolto il mondo degli anime, quando il celebre servizio streaming specializzato Funimation ha annunciato di aver raggiunto (insieme a Sony Pictures), un accordo con AT&T per l’acquisto della piattaforma Crunchyroll alla cifra monstre di 1 miliardo e 175 milioni di dollari!

AT&T aveva manifestato la volontà di vendere Crunchyroll già durante l’estate, e da tempo Sony sembrava essere la società in trattative più avanzate per acquisire la piattaforma streaming (anche se le cifre di cui si parlava erano leggermente più basse di quella annunciata oggi). La notizia dell’acquisizione è stata condivisa contemporaneamente sia da Crunchyroll stessa che da Funimation sui rispettivi canali social.

Immediate anche le reazioni dei diretti interessati. Il CEO di Crunchyroll, Joanne Waage, ha commentato:

“Siamo molto emozionati di imbarcarci per questo nuovo viaggio. Crunchyroll ha costruito un brand di livello mondiale, con una fan base appassionata di oltre 3 milioni di subscribers, 50 milioni di follower sui social e 90 milioni di utenti registrati. Questi straordinari fan ci hanno aiutato a trasformare gli anime in un fenomeno globale. Combinanre la forza del brand di Crunchyroll e l’esperienza del nostro team globale è una prospettiva eccitante, e una vittoria per l’incredibile forma d’arte degli anime”

Assolutamente concorde anche Colin Decker, CEO di Funimation Global Group:

“L’unione tra Funimation e Crunchyroll è una vittoria per i fan degli anime in tutto il mondo che eleverà l’arte e la cultura di questo medium per le decadi a venire. Unire queste due grandi compagnie sarà una vittoria per i fan e ci permetterà di competere davvero su scala gobale. Sono onorato di dare il benvenuto al fantastico team di Crunchyroll in questa missione condivisa: aiutare chiunque appartenga allo straordinario mondo degli anime”

Con questa acquisizione, insomma, Sony si conferma sempre di più come assoluto punto di riferimento per gli appassionati di anime in tutto il mondo. Appassionati che non hanno tardato a mostrare le loro reazioni sui social. Tra chi guarda alla fusione con entusiasmo, chi realizza la portata economica di questa operazione e chi fa già delle domande sugli Anime Awards, c’è anche chi non ha risparmiato una piccante battuta a Sony sui problemi di distribuzione della PlayStation 5.

We are excited to join our peers at Sony and Funimation.

There are many questions we can’t answer yet, but we’re excited by the prospect of this combination. https://t.co/R6ACXYHRHL

— Crunchyroll (@Crunchyroll) December 9, 2020