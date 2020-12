Beastars: ecco la data d’esordio della nuova stagione

Paru Itagaki può anche aver portato a conclusione il suo manga, ma Beastars continua a vivere nella trasposizione animata di Studio Orange, che vedrà presto l’esordio della sua seconda stagione. Stiamo dunque per tornare nel pazzo mondo popolato da animali antropomorfi immaginato dalla fantasia di Itagaki, in compagnia del lupo Legoshi e della coniglietta Haru, sulle tracce del serial killer che continua a tormentare i loro compagni di scuola e che non si è ancora rivelato.

L’opera, realizzata da Studio Orange, verrà trasmessa in streaming su Netflix, e per la gioia dei tanti fan in giro per il mondo, il colosso dello streaming ha annunciato la data di rilascio internazionale della seconda stagione, che arriverà il prossimo 6 gennaio. Secondo quanto rivelato da AnimeTV, che ha condiviso anche alcune immagini della nuova stagione, sarà proprio quella la data in cui Netflix renderà disponibile il titolo in tutto il mondo.

Beastars è senza dubbio una delle serie anime di maggior successo prodotta da Netflix, e adesso più che mai, dopo la fusione tra Funimation e Crunchyroll, il gigante dello streaming ha bisogno di opere del genere per poter competere in questo ambito. L’arrivo di Beastars proprio all’inizio del 2021 potrebbe essere uno degli assi nella manica di Netflix, grazie all’enorme supporto che la serie è stata in grado di guadagnarsi.