One Piece: arrivano novità sul live-action Netflix

Uno dei progetti più attesi di Netflix è sicuramente l’adattamento live action di One Piece, il capolavoro di Eiichiro Oda. L’opera è ancora molto indietro nella sua tabella di marcia, come ammesso dallo sceneggiatore Matt Owens tempo fa in una intervista rilasciata al podcast THE REVERIE, eppure sembra che qualcosa cominci a muoversi.

Innanzitutto perché il Sudafrica, la nazione che è stata scelta come location per le riprese dello show ha cominciato ad allentare le restrizioni contro il coronavirus, e molte produzioni hanno potuto iniziare a girare. Stando a Variety infatti, il live-action di One Piece potrebbe essere girato ai Moonlight Studios (che ha ospitato anche produzioni come The Crown o Avengers Age of Ultron) anche se non sembra ci sia ancora una data ufficiale d’inizio delle riprese.

Nonostante ciò i fan sperano davvero che la produzione possa iniziare presto, una possibilità non troppo remota, dal momento che di recente Moonlight Studios ha ospitato le riprese di Resident Evil e Monster Hunter, e a conferma (almeno parziale) arrivano le parole della portavoce dello studio, Genevieve Hofmeyr:

“Iniziare la produzione ci ha dato una grande opportunità di testare sul campo, raffinare e adattare i nostri protocolli per il Covid-19, e per il momento sta andando tutto bene. Dal punto di vista della produzione, lavorare durante una pandemia aggiunge molti livelli di complessità al processo di produzione e c’è molto da imparare. Quello che è davvero incoraggiante è vedere quanto ci stia supportando la comunità cinematografica in termini di cooperazione nell’interesse di proteggerci l’un l’altro”

Insomma, fan di One Piece, mentre attendete l’arrivo del capitolo 1000, tenete ben d’occhio anche questa situazione. La produzione dell’atteso live-action potrebbe arrivare molto, molto presto.