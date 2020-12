Demon Slayer: superate le 100 milioni di copie

Il successo di Demon Slayer in questo 2020 non sembra conoscere limiti o confini, e mentre il primofilm ispirato alla serie di Koyoharu Gotoge continua a demolire record, anche il manga prosegue nella sua corsa trionfale. L’uscita del ventitreesimo volume della serie non ha fatto altro che aumentare questo successo, in quanto il volume ha raggiunto, in una sola settimana, i 2.9 milioni di copie vendute. Questo, oltre a rendere Demon Slayer 23 il volume con il numero di vendite più ampio in una sola settimana nella storia dei manga, spinge la serie a limiti precedentemente sconosciuti.

Grazie alle straordinarie vendite di questo ultimo volume infatti, l’intera serie ha raggiunto la strabiliante cifra di oltre 102 milioni di copie. Si tratta del secondo manga in assoluto a raggiungere una quota così alta da quando la classifica Oricon ha fatto il suo debutto. Un numero di vendite che nessun’altra serie all’interno della classifica Oricon può sperare di raggiungere (nemmeno il secondo classificato, My Hero Academia). Insomma, un successo straordinario che si va a sommare a quello del film e che sta lasciando i fan di Demon Slayer completamente senza parole.

La notizia arriva subito dopo il report secondo cui Gotoge non starebbe guadagnando molto dai ricavi faraonici del suo film. Visto e considerato, però, che la maggior fonte di guadagno dei mangaka risiede nelle vendite dei volumi della loro opera, possiamo certamente dire che questo, per Koyoharu Gotoge, sia stato un anno straordinario.

Per tutte le novità su Demon Slayer continuate a seguirci su Gamesvillage.it!

Kimetsu no Yaiba Volume 23 has sold around 2.855.000 copies in its first week, becoming the largest first week ever for a volume in Oricon's history. Volume 23 Special Edition has sold around 576.000 copies, making a combined total of 3.431.000 copies.https://t.co/JFu83335iV

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) December 10, 2020