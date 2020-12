FInal Fantasy VII Remake vincitore della categoria Best Score/Music ai The Game Awards 2020

Finalmente siamo giunti ad uno degli eventi più attesi dalla community videoludica. Non siamo forse ai livelli dell’E3 ma l’evento The Game Awards, tra premiazioni e annunci, occupa sicuramente un posto molto importante per qualunque appassionato del settore, il quale si apre con Final Fantasy VII Remake.

Nei primi minuti dall’apertura dell’evento, segna già il primo vincitore per la categoria Best Score/Music. Tra le nomination, il remake di una delle produzioni più famose della Square Enix va al primo posto per la miglior colonna sonora.