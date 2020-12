The Last of Us Part II vince la categoria Best Action/Adventure ai The Game Awards 2020

La serata dei The Game Awards continua e continuano così le attese premiazioni. Dopo la vittoria di Final Fantasy VII Remake per la categoria Best Score/Music, The Last of Us Part II si aggiudica il premio per il Best Action/Adventure , surclassando titoli del calibro di Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla e Star Wars Jedi Fallen Order.

L’opera di Naughty Dog ha senz’altro conquistato il cuore del pubblico, pertanto non sorprende vederla vincitrice. Continuate a seguirci per scoprire se riuscirà a portarsi a casa altre categorie.