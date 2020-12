Square Enix prosegue la serata dei The Game Awards 2020, mostrando un nuovo gameplay inedito per Nier Replicant ver.1.22474487139. Possiamo ammirare alcuni combattimenti, così come sezioni esplorative e boss fight completamente rimasterizzate, che daranno lustro ad un remake estremamente atteso dai fan.

Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 23 aprile 2021 su Steam, Xbox One e PlayStation 4, con la possibilità di effettuare il preordine fin da subito.