Super Smash Bros. Ultimate: Sephiroth si aggiunge al roster del picchiaduro

La lunga attesa per i fan Nintendo è finita e possiamo finalmente ammirare il grande annuncio della serata. Il nuovo lottatore che andrà ad aggiungersi al roster di Super Smash Bros. Ultimate è nientemeno che Sephiroth, storico antagonista di Final Fantasy VII, che possiamo affrontare ancora una volta e nel recente remake.

Si tratta di una sorpresa abbastanza gradita per la community, che potrà mettere le mani sul personaggio e testare il suo moveset a partire proprio da questo mese di dicembre. Non conosciamo ancora una data precisa, ma probabilmente verrà svelata nelle prossime ore, pertanto, rimanete connessi per ulteriori informazioni.