Scavengers: aperte le iscrizioni alla closed beta

I The Game Awards 2020 continuano e stavolta è il turno di Midwinter Entertainment, che annuncia l’apertura della closed beta per Scavengers. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi sandbox-PvE e PvP basato sulle classi, del quale è già disponibile qualche gameplay.

Qualora foste interessati a partecipare alla beta chiusa, vi rimandiamo al sito ufficiale per completare la procedura di registrazione. Continuate a seguirci per ulteriori annunci sull’evento di stanotte.