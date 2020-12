Dragon Age si mostra in un filmato ai The Game Awards 2020

Come anticipato nei giorni precedenti all’evento, BioWare ha finalmente mostrato un trailer cinematico per il nuovo Dragon Age. Attualmente non sappiamo molto sul titolo, ma il filmato ci regala un assaggio del mondo di gioco e delle sue ambientazioni che manderanno in visibilio i fan della serie. Inoltre, non si conoscono ancora le piattaforme sulle quali verrà rilasciato.

I The Game Awards 2020 continuano a riservarci sorprese, ma nel mentre vi invitiamo a dare un’occhiata al breve ma spettacolare teaser.