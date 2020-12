The Last of Us Part II: Laura Bailey (Abby) premiata come Miglior Performance

Laura Bailey vince, per conto di The Last of Us Part II, il premio come Miglior Performance per aver interpretato il personaggio di Abby.

