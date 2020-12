Call of Duty Black Ops Cold War: nuovo trailer per la stagione 1

Il prossimo grande aggiornamento per Call of Duty Black Ops Cold War è in dirittura d’arrivo, anche se con un pizzico di ritardo. Per mantenere alto l’hype, Activision ha rilasciato un nuovo trailer per la stagione 1 del celebre sparatutto, che porterà con sé l’integrazione con Warzone e una nuova mappa.

L’epico filmato con in sottofondo i Black Sabbath ci regala una buona dose di adrenalina e azione, marchio di fabbrica della decennale serie. Date pure un’occhiata voi stessi. Infine, ricordiamo che la data di lancio dell’update è fissata al 16 dicembre.