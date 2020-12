Ottime notizie per gli appassionati dell’horror, Saber Interactive ha annunciato Evil Dead The Game durante la serata dei The Game Awards 2020. Al momento non sono disponibili sequenze di gameplay, ma possiamo dare un’occhiata all’ambientazione.

Sembra possa trattarsi di un survival game che vedrà impegnato un gruppo di 4 giocatori contro orde di mostri. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.