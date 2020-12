Novità in arrivo dalla galassia lontana lontana. Durante la serata dei The Game Awards 2020, Star Wars Tales From Galaxy’s Edge è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer gameplay.

Il titolo sarà interamente in Realtà Virtuale e si ambienterà tra gli eventi di Episodio VIII ed Episodio IX, portandoci a vivere la nostra personale avventura nell’universo creato da George Lucas nel lontano 1977.