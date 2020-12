Scarlet Nexus: nuovo gameplay mostato ai The Game Awards 2020

Bandai Namco delizia i fan dei JRPG, mostrando nuove sequenze di gameplay per Scarlet Nexus. All’interno del filmato, possiamo ammirare i personaggi protagonisti impegnati a mostrare le loro abilità in combattimento e dandoci un’idea del feeling generale. La data d’uscita fissata per il titolo è durante l’estate del 2021. Di seguito trovate il nuovo filmato. L’uscita è attualmente prevista per Xbox One e Xbox Series X/S.