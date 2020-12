Outriders: nuovo trailer dai The Game Awards 2020

Outriders è tornato a mostrarsi, dopo un po’ di tempo, ai The Game Awards 2020. People Can Fly e Square Enix hanno nuovamente mostrato sequenze del titolo looter-shooter con il trailer Mantras of Survival.

Vi ricordiamo che l’opera, che a tratti ricorda ai più un Destiny targato Bungie, arriverà il 2 febbraio 2021 per PC, Xbox Series X e PlayStation 5.