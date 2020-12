I The Game Awards 2020 lasciano spazio anche ad alcuni titolo più piccoli, come Super Meat Boy Forever, che torna a mostrarsi con un nuovo gameplay. Il titolo sarà a tutti gli effetti un endless run, pur mantenendo alcuni elementi platform e lo stile artistico caro ai fan della serie.

Dopo aver subito qualche ritardo, il gioco è in dirittura d’arrivo il 23 dicembre 2020 su PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch e Mobile. Di seguito potete trovare il trailer in questione.