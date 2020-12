GTA Online: nuovo trailer per l’aggiornamento The Cayo Perico Heist

Novità in arrivo per l’intramontabile GTA Online, componente multiplayer del celebre GTA V. I The Game Awards 2020 ci hanno mostrato un nuovo trailer dedicato al ricco aggiornamento The Cayo Perico Heist, che ci porterà a far breccia in una delle isole più sicure del mondo, addentrandoci in un mondo fatto di droga e denaro. Di seguito potete trovare il nuovo filmato mostrato questa notte. Ricordiamo che l’aggiornamento arriverà il 15 dicembre.