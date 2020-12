Un altro premio viene annunciato, tra i più attesi dei The Game Awards. E’ Keanu Reeves ad annunciarlo: Il Best Game Direction viene vinto da The Last of Us Part II di Naughty Dog. Questi gli altri giochi in lista.

Final Fantasy VII Remake – Square Enix

Ghost of Tsushima – Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment

Hades – Supergiant Games

Half-Life: Alyx – Valve