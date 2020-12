The Last of Us Part II vince il titolo di Game of the Year ai TGA 2020

Siamo giunti al termine di una lunga notte dedicata interamente al mondo del gaming e ai suoi numerosissimi appasionati. Oltre ai tantissimi annunci portati dalle varie software house, i The Game Awards 2020 segnano le premiazioni che seguono il filone degli Oscar e, a tal proposito, The Last of Us Part II prende il posto come Gioco dell’Anno.

Come tutti ben sanno, prendere tale premio vuol dire moltissimo per la software house e per le persone che ci hanno lavorato. L’ultima fatica di Naughty Dog è stata premiata, scontrandosi comunque con altre ottime IP di quest’anno. Intanto, qui trovate la classifica aggiornata di tutti i vincitori, mentre sul nostro sito trovate tutti gli annunci della serata.