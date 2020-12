Philadelphia Fusion sposta la sua base operativa a Seoul

La celebre organizzazione Esports appartenente alla Overwatch League, Philadelphia Fusion, ha annunciato che sposterà la sua base operativa a Seoul, per competere nella Pacific Division. La conferma è arrivata con un post sull’account Twitter ufficiale della squadra.

Philadelphia Fusion non ha specificato il motivo preciso dietro questa scelta, tuttavia è plausibile che l’attuale pandemia dovuta al COVID-19 ed il fatto che la Fusion Arena sia ancora in costruzione siano alcuni dei fattori principali. Quest’ultima sarà in grado di ospitare 3.500 persone ed è un progetto partito lo scorso anno dal valore di 50 milioni di dollari.