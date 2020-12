quare Enix ha ritardato NieR Re[in]carnation: lancio rimandato al 2021 in Giappone dalla sua finestra di lancio del 2020 precedentemente pianificata in Giappone alla prima metà del 2021: il titolo sarà disponibile per iOS e Android. In un aggiornamento, Square Enix ha affermato che lo sviluppo della versione di lancio (versione 1.0.0) di NieR Re[in]carnation è per lo più completo e si sta concentrando sulla preparazione di contenuti post-lancio, nonché miglioramenti della stabilità e ottimizzazione: è stato pianificato anche il lancio in Occidente. Dal 29 luglio Square Enix ha iniziato i test sulla versione closed beta del titolo. Trovi maggiori informazioni qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Una ragazza si sveglia su un freddo pavimento di pietra; un vasto spazio con file di imponenti strutture: guidata da una misteriosa creatura che si fa chiamare Mama, la ragazza inizia a camminare sul pavimento di pietra. Per reclamare ciò che ha perso e per espiare i suoi peccati. Dentro una gabbia costruita in qualche modo insondabile da chissà chi.

Personaggi

Girl in White (doppiato da Rika Nagae)

Quando si riprese, era distesa sul pavimento di pietra della Gabbia. Vede gli incubi quasi ogni notte. Ha un cuore gentile e una personalità allegra, ma qual è il motivo dietro il suo girocollo e le bende?

Mama (doppiato da Yumi Hara)

Una misteriosa creatura che sembra sapere qualcosa sulla Gabbia e guida la ragazza. Ha anche un lato eccessivamente libero e spesso incasina le decorazioni circostanti o si prende un momento per godersi il paesaggio.

Dark Monster (doppiato da Motoyuki Kawahara)

Un essere misterioso che vaga per la Gabbia. Sembra un cavaliere in armatura e anche un insetto silenzioso. Sembra avere una sorta di obiettivo, ma …