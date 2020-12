Xbox Game Pass: Skyrim in arrivo insieme a Yakuza Remastered

È stata annunciata la prossima serie di aggiunte per Xbox Game Pass e una di queste è The Elder Scrolls 5: Skyrim di Bethesda. Il gioco sarà protagonista di Game Pass a dicembre insieme ad un paio di altre aggiunte che dovrebbero entusiasmare i fan. I The Game Awards di quest’anno sono stati pieni di annunci, incluse alcune grandi sorprese come la rivelazione del riavvio di Perfect Dark di The Initiative , di cui si vocifera da anni. Inoltre, i giocatori hanno ricevuto un nuovissimo trailer per Scarlet Nexus esclusivo per console Xbox e un crossover di Halo e Fortnite, di cui i fan hanno parlato a lungo. Un nuovo trailer per Xbox Game Pass ha anche mostrato la sua imminente formazione che include Yakuza Remastered Collection, che comprende Yakuza 3 , 4 ,5 e 6 , entrambi disponibili il 28 gennaio 2021 e il 25 marzo 2021.

Inoltre, il popolare titolo multiplayer di quest’anno Among Us è anche diretto su Game Pass. Il servizio di abbonamento economico di Microsoft vedrà anche l’aggiunta dell’amato The Elder Scrolls 5: Skyrim di Bethesda che uscirà su console il 15 dicembre. Con il supporto per le mod e tutti i pacchetti di espansione, Skyrim, l’edizione speciale rappresenta un’aggiunta sostanziale al Game Pass. Inoltre, i nuovi giocatori possono anche ottenere tre mesi di abbonamento Game Pass Ultimate in questo momento a 1 €. Con l’aggiunta di EA Play, che sarà disponibile anche su PC il 15 dicembre, e altre sostanziali aggiunte come Greedfall e Control , Xbox Game Pass continua ad essere il miglior affare nel gaming e Skyrim è solo una ciliegina sulla torta. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, gli utenti di Game Pass avranno molto tempo da trascorrere nelle vaste ed estese province di Skyrim, che è uno dei più grandi giochi open world di tutti i tempi . The Elder Scrolls 5 Skyrim è ora disponibile su PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e Nintendo Switch.