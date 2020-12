Onion Games: Kimura annuncia la produzione di un nuovo titolo

Onion Games ha annunciato la produzione di un gioco di ruolo sandbox; il nuovo titolo sarà diretto dal fondatore di Onion Games Yoshiro Kimura, creatore di Moon, Million Onion Hotel, Black Bird e Dandy Dungeon: secondo le informazioni rivelate dallo stesso Kimura, questo sarà il suo ultimo gioco di ruolo. Visita il sito ufficiale, qui, per maggiori informazioni. Di seguito riportiamo il messaggio completo di Kimura sulla produzione del gioco:

Ciao a tutti, sono Yoshiro Kimura di Onion Games. Ho deciso che Onion Games realizzerà il nostro primo gioco di ruolo sandbox. Penso che questo sarà probabilmente il mio gioco di ruolo finale. Nel corso del lavoro su Million Onion Hotel , Black Bird , Dandy Dungeon e il porto di Moon, ho deciso di accettare questa sfida. Questo mondo è pieno di eventi irrazionali. I bambini potranno mai sperare di superare questa irrazionalità che gli adulti hanno lasciato irrisolta? Nel riportare la natura romantica e fiabesca dei giochi di ruolo, voglio scoprire la mia risposta a questa domanda. Ma sento ancora voci di dubbio: I giochi di ruolo sono un lavoro duro.

Dobbiamo tenere sotto controllo le nostre ambizioni creative, ma senza aspirare a ideali la nostra produzione non sarà d’ispirazione. Sono sicuro che soffrirò confrontandolo con i miei lavori passati. Ma vado avanti. Nonostante tutto questo, ce la farò. E se non inizio adesso, forse non sarò mai in grado di farcela. Questa è la mia ultima possibilità, sia in termini di età che di resistenza. Quindi, questo sarà il mio ultimo gioco di ruolo. Ho intenzione di riversare tutto me stesso in esso e se tutto finisce con questo, allora così sia. L’avventura inizia adesso.