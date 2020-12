The Silver 2425: pubblicato il trailer per Nintendo Switch

L’editore Playism e lo sviluppatore Grasshopper Manufacture hanno pubblicato il trailer di debutto per la versione Switch recentemente annunciata di The Silver 2425 . Lanciato per la prima volta per PlayStation 4 nel marzo 2018 in Giappone, il gioco include i remake dei misteriosi giochi di avventura di Grasshopper Manufacture The Silver Case e The 25th Ward: The Silver Case. Disponibile per la prima volta al di fuori del Giappone, The 25th Ward: The Silver Case viene presentato con risorse HD completamente ricostruite e contenuti aggiuntivi non presenti nella versione originale. The Silver 2425 uscirà per Switch il 18 febbraio 2021 in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco:

Sono passati cinque anni dagli eventi di The Silver Case del 1999 , ambientato nel nuovo 25 ° Ward sorto nell’area della baia di Kanto. In una stanza del complesso di appartamenti Bayside Tower Land, una donna viene trovata uccisa in circostanze misteriose. Questo dà il via a una serie di eventi apparentemente casuali che collegano più protagonisti tra cui Tokio Morishima di The Silver Case . Con tutti i punti di vista riuniti, emerge uno schema davvero scioccante …

Caratteristiche principali