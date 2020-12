Pro2Be: Umberto Frusciano firma con il Celtic Glasgow

Pro2Be Esports è lieta di ufficializzare la firma del proprio assistito Umberto Frusciano come nuovo pro player ufficiale del Celtic Glasgow. Il gamer italiano comporrà, insieme agli spagnoli Jorcha e Patanegra7, il team del Celtic FC Esports che sarà impegnato nella eFootball.Pro 2020-21.

La eFootball.Pro

La eFootball.Pro rappresenta il massimo splendore dell’Esport organizzato da Konami sul videogioco di calcio eFootball PES2021. Una competizione ufficiale riservata alle big del calcio europeo tra cui figurano: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester United, Celtic, Juventus, AS Monaco, Galatasaray, Schalke04 e Roma. Nella scorsa stagione il torneo Esport ha registrato oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube. La superlega anche nel 2020-21 si baserà sull’ormai rodato format 3V3 e si svolgerà online in attesa di un miglioramento dell’emergenza sanitaria.

La carriera di Umberto Frusciano

Umberto Frusciano è un talento italiano di primo piano. A 24 anni vanta una grande esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Nel 2019 si è classificato nella TOP 6 Europea nel formato 3v3 della PES League come capitano del clan Pro2Be. Nel 2020 ha partecipato all’eFootball.Open, altro circuito ufficiale Konami, classificandosi come numero uno in Europa proprio con la fazione Celtic. Si qualifica così alle World Finals come uno dei due soli italiani presenti (su soli 3 posti disponibili). Chiude nel ranking come ottavo al Mondo e secondo in Europa su PS4. Un curriculum che gli permette oggi di coronare il sogno di vestire la prestigiosa maglia del Celtic. Umberto Frusciano, sarà già impegnato Sabato 12 Dicembre contro l’AS Monaco, in livestreaming su OfficialPES YouTube e OfficialPES Facebook.

L’ingresso del talento gestito dall’agenzia Pro2Be Esports nella scena competitiva di Konami ed in club ricco di storia come quello scozzese, rappresenta un ulteriore vanto per il movimento Esports italiano che ora può contare ben 5 pro players nella superlega virtuale.