Patty Jenkins dirigerà Rogue Squadron per Lucasfilm

Mentre i fan attendono con ansia l’arrivo del suo attesissimo sequel DC Extended Universe, Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, sta conquistando le stelle poiché è stato rivelato che è pronta a dirigere Rogue Squadron per Lucasfilm, previsto per il Natale 2023!

Rogue Squadron sarà il prossimo film di Star Wars ad essere rilasciato e segnerà anche il primo lungometraggio della lunga serie ad essere diretto da una donna. Chiaramente, sfondare i confini fa parte del forte carattere di Jenkins che in precedenza aveva stabilito una pietra miliare quando è diventata la prima donna a dirigere un importante film di supereroi, Wonder Woman, uscito nel 2017 che ha incassato 821 milioni di dollari in tutto il mondo.

La storia introdurrà una nuova generazione di piloti di caccia stellari mentre si guadagnano le ali e rischiano la vita in un viaggio da brivido ad alta velocità e che spingono i confini, portando la saga nell’era futura della galassia. Star Wars continua a creare più opportunità per le donne. Insieme a Patty Jenkins, Victoria Mahoney è stata regista della seconda unità in The Rise of Skywalker, Deborah Chow ha diretto un episodio di The Mandalorian e attualmente sta dirigendo l’attesissima serie Obi-Wan Kenobi per Disney +.

Bryce Dallas Howard ha anche diretto due episodi ben accolti di The Mandalorian, incluso il terzo episodio della seconda stagione, intitolato “The Heiress”. Per quanto riguarda Patty Jenkins, il suo prossimo film, Wonder Woman 1984, debutta nelle sale e su HBO Max il 25 dicembre.