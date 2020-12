Thor Love and Thunder: ecco il ruolo di Christian Bale

All’inizio dell’anno, era arrivata la notizia che il premio Oscar Christian Bale avrebbe interpretato il cattivo al fianco di Chris Hemsworth in Thor Love and Thunder, e oggi la Marvel ha finalmente confermato il casting di Bale e ha rivelato il suo ruolo nei panni Gorr il Dio Macellaio.

Dopo lo straordinario successo di Thor Ragnarok, che ha incassato più di 850 milioni di dollari in tutto il mondo, Taika Waititi è tornato per dirigere il sequel e fornire la voce di Korg, che è diventato subito uno dei preferiti dai fan. Tessa Thompson riprenderà il ruolo di Valkyrie, mentre Natalie Portman tornerà nel franchise nei panni di Jane Foster, che diventa la versione femminile di Thor in questo film, che dovrebbe includere anche la trama del cancro al seno del suo personaggio.

Gorr il Dio Macellaio è apparso per la prima volta nel fumetto Thor: God of Thunder # 2, pubblicato nel gennaio 2013. Il personaggio, praticamente immortale, è cresciuto su un pianeta sterile e senza nome e ha giurato di uccidere gli dei che non hanno salvato la sua famiglia morente. È in grado di volare a velocità estreme e creare Berserker ombra dall’oscurità, oltre a viticci che possono uccidere qualsiasi dio, inclusi Asgardiani come Thor.

Kevin Feige della Marvel produrrà Thor Love and Thunder, che si sta preparando per iniziare la produzione, e sarà il primo film a fumetti di Bale dalla sua ultima svolta nei panni di Batman in The Dark Knight Rises del 2012. La Disney aveva originariamente prevista il rilascio del film il 5 novembre 2021, ma lo studio lo ha posticipato di sette mesi fino al 6 maggio 2022. Moltissime notizie sono uscite durante l’Investor Day della Disney, inclusi i trailer dei prossimi spettacoli della Marvel. Loki e The Falcon and the Winter Soldier, potete trovare tutte le novità al riguardo in questo articolo.