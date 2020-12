Hayden Christensen tornerà come Anakin per la serie su Obi-Wan

Mentre i fan attendono maggiori dettagli per l’attesissima serie di Obi-Wan Kenobi di Disney + con Ewan McGregor che riprende il suo ruolo della trilogia prequel di Star Wars, Kathleen Kennedy ha rivelato durante la presentazione dei Disney Investors che Hayden Christensen sta riprendendo ufficialmente il suo ruolo di Anakin Skywalker /Darth Vader per la serie!

La serie si svolgerà 10 anni dopo gli eventi di La vendetta dei Sith, dove ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker trasformato nel malvagio Signore dei Sith Darth Vader. La serie sarà diretta da Deborah Chow (The Mandalorian). Chow, Amini e McGregor saranno produttori esecutivi insieme a Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (The Queen) e John Swartz (Rogue One: A Star Wars Story).

Jason McGatlin, vicepresidente esecutivo della produzione di Lucasfilm, sarà co-produttore. McGregor ha assunto il ruolo di Obi-Wan per la trilogia prequel di Star Wars due decenni fa dal compianto Alec Guinness. La sua ultima apparizione dal vivo è stata il La vendetta dei Sith del 2005. Tuttavia, McGregor ha anche prestato la sua voce alla visione della Rey’s Force in The Force Awakens. Inoltre, McGregor non è stato timido sul suo desiderio di riprendere il suo ruolo, così come anche Hayden Christensen.

Due anni fa, il regista Stephen Daldry avrebbe dovuto dirigere un film su Obi-Wan. Sfortunatamente, la triste performance al botteghino di Solo A Star Wars Story ha messo in attesa tutti i film spinoff. Non sono attualmente disponibili altri dettagli sulla potenziale serie di Obi-Wan. Alcuni romanzi e fumetti di Star Wars hanno esplorato la vita di Obi-Wan su Tatooine tra gli episodi III e IV. Obi-Wan ha anche avuto una memorabile rivincita con Darth Maul in Star Wars Rebels. Ma qualsiasi direzione della storia per il nuovo show è, per il momento, semplicemente una congettura.