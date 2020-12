Classifica USA: Call of Duty Black Ops Cold War domina

L’NPD Group ha stilato la classifica USA relativa ai giochi più venduti durante il mese di novembre, e, nonostante ci siano state molte release, il primo posto è andato a Call of Duty Black Ops Cold War (che presto vedrà l’esordio della sua prima stagione). E non è certo l’unico record raggiunto dal nuovo titolo della celeberrima saga sparatutto di Activision. Cold War infatti non è soltanto il gioco più venduto del mese di novembre ma, stando a quanto afferma Mat Piscatella a VentureBeat, anche dell’intero anno fino a questo momento:

“Call of Duty Black Ops Cold War rappresenta il miglior lancio del 2020. Il titolo si piazza primo sia sulle piattaforme PlayStation che su quelle Xbox nel mese di novembre, così come in tutto l’anno fino a oggi. Questo è il tredicesimo anno consecutivo che un gioco della serie di Call of Duty si è piazzato come il gioco più venduto nel suo mese di lancio”



Al secondo posto si è piazzato invece Assassin’s Creed Valhalla, che risulta anche il settimo titolo più venduto dell’anno. Il gioco, stando a quanto affermato da Ubisoft, ha vissuto una settimana da record subito dopo il lancio, e sempre a quanto afferma Piscatella è il migliore per vendite dell’intera saga di Assassin’s Creed dal 2012 (anno del lancio di Assassin’s Creed 3).

Al chiudere il podio invece Marvel’s Spider-Man Miles Morales, che chiude il mese di novembre diventando il miglior lancio di sempre per un videogioco di supereroi su PlayStation nella storia degli Stati Uniti (oltre che secondo miglior titolo per le piattaforme di casa Sony). Il resto della classifica USA stilata da NPD Group la potete vedere subito qui sotto: