PlayStation 5: record di vendite negli Stati Uniti

Il report di NPD Group sulle vendite del comparto videoludico negli Stati Uniti nel mese di novembre è finalmente disponibile, e incorona PlayStation 5. La console di nuova generazione di casa Sony infatti, sebbene non sia stata la più venduta del mese negli USA (quello scettro spetta a Nintendo Switch), è comunque la console che ha generato i maggiori ricavi (merito sicuramente di un prezzo più alto rispetto alla concorrente di casa Nintendo).

La cifra spesa nell’acquisto di hardware negli States quest’anno è la più alta di sempre, e questo ha permesso a PlayStation 5 di superare il record fatto segnare nel 2013 da PlayStation 4, almeno stando a quanto sostenuto da Mat Piscatella a VentureBeat.

In generale, negli Stati Uniti, sono stati spesi 1.4 miliardi di dollari in nuove console, a cifra che fa segnare un incremento del 58% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre per quanto riguarda la spesa del’intero anno, gli utili hanno superato i 4 miliardi di dollari (+34% rispetto all’anno passato), cifre che comunque si devono al lancio delle console next-gen sia di Sony che di Microsoft.

Il record fatto segnare negli Stati Uniti è soltanto l’ultimo di PlayStation 5, che ha fatto benissimo anche nel Regno Unito, con le vendite al lancio che hanno superato (e di molto) le 250.000 copie in 48 ore, il record fatto segnare da PlayStation 4, e che sono arrivate a oltre 900.000 copie nel mese di novembre.