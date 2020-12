One Piece Pirate Warriors 4: ecco il trailer di Okiku

Il nuovo DLC Wano Country di One Piece Pirate Warriors 4 arriverà questo inverno, introducendo nel gioco dedicato alla famosissima saga di Eiichiro Oda ben tre personaggi tratti dalla saga di Wano (che è ancora in corso). In un trailer Bandai Namco ha voluto presentare proprio uno di questi tre personaggi, Okiku, una straordinaria samurai oltre che una dei Nove Foderi Rossi, che si unirà a Luffy e alla sua ciurma nella guerra contro Kaido e Orochi per il futuro del paese di Wano. Dopo essere stata mandata avanti di vent’anni nel tempo insieme al figlio di Oden, Momonosuke, Okiku ha lavorato in una casa del té nella regione di Kuri.

Okiku arriverà dunque come personaggio scaricabile nel nuovissimo pacchetto di aggiornamenti previsto da Bandai Namco per questo inverno, accanto a Kinemon, un’altro dei Foderi Rossi, e niente meno che Kozuki Oden, il mitico samurai che si era unito alla ciurma di Barbabianca prima, e di Gol D. Roger poi, e aveva viaggiato fino alla fine del Grande Blu.

Dopo l’arrivo dei membri della Generazione Peggiore, Killer e Urouge, Okiku diventerà il cinquantaduesimo personaggio giocabile di One Piece Pirate Warriors 4, andando ad arricchire un roster davvero amplissimo e variegato. Tra le abilità di questo nuovo personaggio ci saranno i suoi classici attacchi rapidissimi che riescono quasi a congelare gli avversari.

Vi ricordiamo che One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).