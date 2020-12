Morkredd: disponibile il nuovo puzzle game

Il publisher Aspyr Media, autore di titoli al limite del surrealismo come Torn, ha annunciato, insieme allo sviluppatore norvegese Hyper Games, che è da oggi disponibile il puzzle game Morkredd, intrigante titolo che si avvale delle misteriose e oscure ambientazioni della Norvegia per creare un’atmosfera al limite del mistico, in cui il gioco di ombre e luci risulta quasi ipnotico.

Non a caso infatti, Morkredd è la parola norvegese che indiva la “paura del buio“. Il gioco è un puzzle game che potrà essere risolto soltanto gestendo nel modo migliore la luce e il buio, in un’atmosfera che deve molto alle infinite nottate invernali della nazione scandinava.

Ma la cosa più importante è che in Morkredd l’Orb richiede sempre due persone. Per questo bisognerà imparare a gestire due personaggi contemporaneamente, oppure (molto più semplice e divertente) giocare sempre con un amico! Proprio l’Orb infatti è l’unica salvezza nel mondo altrimenti freddo e buio, una fonte di luce fortissima che vi permetterà di salvarvi dalle presenze che popolano l’oscurità, oltre che di risolvere i più di sessanta puzzle nascosti nel gioco.

Siete pronti per questa straordinaria avventura? Morkredd è disponibile per Xbox One, Xbox Series X e Series S e PC, via Steam e Microsoft Store, al prezzo di 19.99 dollari. Cosa aspettate a vivere questa insolita avventura?