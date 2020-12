Cyberpunk 2077: le vendite hanno già coperto i costi

Il lancio di Cyberpunk 2077 è stato, probabilmente, l’evento più atteso del mondo videoludico durante tutto il 2020, ed ora che finalmente il gioco è arrivato, i fan si sono scatenati pur di accaparrarselo. Il risultato è che, al netto di alcune problematiche riscontrate nelle versioni per PlayStation 4 e Xbox One, e della possibilità che il gioco causi addirittura delle crisi epilettiche, il titolo si sia rivelato un successo economico senza precedenti per CD Projekt RED, che già durante il day-1 è riuscita a recuperare tutti i costi di sviluppo e di marketing del gioco, andando subito in positivo.

Stando infatti a un report condiviso dallo stesso studio di sviluppo polacco, le royalties generate dalle prevendite del titolo, coprirebbero interamente l’investimento fatto. Un risultato davvero strabiliante, ma forse in parte prevedibile vista tutta l’eccitazione che ha circondato il nuovo nato di casa CD Projekt RED.

Il successo di Cyberpunk 2077 a livello di vendite è talmente incredibile che in in un sol giorno il titolo della casa polacca si è guadagnato anche lo scettro di miglior lancio di sempre su PC, sottraendolo, dopo pochi giorni soltanto, a World of Warcraft Shadowlands. Se l’espansione del famosissimo MMORPG di Blizzard era riuscita a vendere 3.7 milioni di copie in un solo giorno infatti, Cyberpunk 2077 ha voluto strafare, arrivando a vendere circa 8 milioni di copie per PC nelle prime 24 ore.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, oltre che per PlayStation 5 e Xbox Series X e S attraverso la retrocompatibilità. Le versioni native per next-gen infatti arriveranno più avanti.