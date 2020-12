Videogames & Alta Cultura: il 17 dicembre ci sarà la terza edizione

PM Studios ha annunciato che la terza edizione del progetto Videogames & Alta Cultura si terrà giovedì 17 dicembre dalle ore 10 del mattino fino alle 17. La base operativa del programma sarà Apulia Film House, di proprietà di Apulia Film Commision di Bari. A differenza degli altri anni questa volta l’evento si terrà in digitale, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il tema affrontato sarà quello dell’Apocalisse in connessione alle rappresentazioni e percezioni artistiche, ludiche e psicologiche che la storia e le storie delle tensioni escatolgiche delle nostre società hanno creato sospinte dal terrore e la speranza dei “destini ultimi dell’uomo e dell’universo”. Insomma, l’argomento scelto è molto attuale, fornendo così diversi spunti di riflessione per tutti gli ascoltatori e speaker.

I relatori che interverranno nel corso della giornata appartengono a mondi e professioni differenti, in modo da poter confrontare punti di vista ed esperienze diverse. Tuttavia, ognuno di essi è rappresentante di importanti realtà scientifiche, accademiche, artistiche, culturali.

Durante lo show Videogames & Alta Cultura faranno il loro intervento alcuni ospiti di rilevanza internazionale, come Nico Balletta (Head of Program at devcom Developers Conference) e Marta Fijak (Lead Game Designer, 11 bit studios S.A.). Non a caso, i talk saranno suddivisi in lingua italiana e inglese.

La tavola rotonda sarà aperta a un’ampia discussione con il pubblico, sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale del progetto, e si baserà su alcune domande centrali la cui analisi sarà successivamente pubblicata online sul sito ufficiale.