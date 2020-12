Spellbreak: trailer animato per il Capitolo 1

Nelle ultime ore il team Proletariat ha pubblicato un trailer animato per Spellbreak, il battle royale con le magie. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, festeggia l’arrivo, il 15 dicembre, del capitolo 1, The Spellstorm. Lo stesso giorno il gioco arriverà anche su Steam.

Come fa sapere il testo che accompagna il video, infatti, “Capitolo 1: The Spellstorm uscirà su tutte le piattaforme supportate il 15 dicembre 2020 (con l’arrivo anche anche su Steam!). Immergiti nel nuovo sistema dei capitoli e svela il mistero di Spellstorm, completa le nuove missioni, esplora le nuove regioni migliorate delle Hollow Lands e molto altro!

Come fanno sapere anche i canali social di Spellbreak, lunedì su Twitch ci sarà una diretta con la design director del gioco in cui verranno anche mostrate la patch note.

Per quanto riguarda proprio Steam, al momento è possibile pre-scaricare il gioco, in attesa del 15.

Ricordiamo inoltre che a fine settembre Spellbreak aveva superato i 5 milioni di giocatori.

Queste le caratteristiche del gioco:

COSTRUISCI IL TUO MAGO GUERRIERO

Scegli una classe: Gelobrucio, Conduttore, Piromante, Tossicologo, Plasmapietra o Tempesta. Ogni classe ha il suo stile di gioco, che potrai personalizzare coi talenti quando crescerà il tuo potere. Quale padroneggerai?

COMBINA GLI ELEMENTI

Un potente mago guerriero non è limitato a una sola abilità. Prendi il possesso di due potenti guanti magici e unisci gli incantesimi in magie devastanti per controllare il campo di battaglia con terrificanti tornando, nubi di gas elettrico e altro ancora!

SURCLASSA I TUOI NEMICI

Esplora la mappa e trova vantaggi tattici per surclassare i tuoi nemici. Scopri gli scrigni nascosti che contengono rune magiche ed equipaggiamenti che cambiano il gioco. Questi oggetti ti daranno l’abilità di volare, teletrasportarti, controllare il tempo, diventare invisibile, e altro ancora.

ENTRA IN UN MONDO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Il campo di battaglia frammentato delle Hollow Lands è solo l’inizio delle tue avventure nel grande mondo di Primdal. Nei prossimi aggiornamenti i nuovi capitoli riveleranno altro della ricca e profonda ambientazione che sta dietro questo potente luogo e il suo popolo.

COMBATTI NELLE HOLLOW LANDS

Forma una squadra di potenti maghi guerrieri e annienta gli altri giocatori per ergerti vittorioso in questo unico battle royale! Futuri aggiornamenti sbloccheranno nuove entusiasmanti modalità di gioco.