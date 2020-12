Persona 5 Strikers: 30 minuti di gameplay in inglese

Quasi un anno è passato ormai dall’uscita in Giappone di Persona 5 Strikers, ennesimo capitolo di una saga, quella di Persona appunto, che sta vivendo un grande ritorno di fiamma e di popolarità negli ultimi tempi (sottolineato dagli ottimi dati di vendita di Persona 5 Royal). Il titolo, firmato da Omerga Force e P Studio e pubblicato da Atlus, è ormai pronto a fare il suo sbarco anche in Occidente, e, come anunciato lo scorso 8 dicembre, arriverà ufficialmente il 23 febbraio 2021.

Ma in attesa di poterlo giocare in prima persona, la rivista specializzata francese JVFrance ha condiviso un lungo gameplay (ben trenta minuti) che ci mostrano il gioco completamente in inglese. Non è strano avere un gameplay tanto lungo, soprattutto perché il gioco è effettivamente uscito da quasi un anno, ma si tratta della prima volta che siamo in grado di vedere il gioco doppiato e sottotitolato completamente in inglese.

Insomma, se non volete aspettare inermi l’arrivo di questo titolo, potete scorrere fino in fondo alla notizia e gustarvi una mezz’ora di contenuti in inglese. Siamo sicuri che Persona 5 Strikers vi stupirà.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 23 febbraio 2021 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (una versione, questa, esclusiva per il mercato occidentale). L’attesa è meno lunga di quanto potrebbe sembrare! Siete pronti all’arrivo di questo RPG hack and slash?