Star Wars Visions: annunciato il primo anime ufficiale

Disney ha dei progetti enormi per tutti i suoi franchise, e Star Wars non fa certo eccezione. L’iconica saga creata da George Lucas è stata arricchita e ampliata dal marchio di Mickey Mouse, oltre che con una nuova trilogia di film, con delle serie tv come The Mandalorian e anche con degli spin off come Rogue One. E ora, è finalmente confermato, arriverà anche il primo anime, Star Wars Visions.

La serie, che sarà creata dal fior fiore degli animatori giapponesi, dovrebbe fare il suo debutto sul servizio di streaming Disney Plus, anche se non c’è ancora, ovviamente, una data ufficiale. Si tratterà, con tutta probabilità, di una serie antologica, che avrà come ambientazione l’universo narrativo di Lucas, e che metterà in scena l’eterno conflitto tra Jedi e Sith, tra Repubblica e Impero.

Insieme a Star Wars Visions, molte altre serie isprate al franchise di Lucas sono state annunciate: Obi-Wan, Ashoka, Lando e Rangers of the New Republic, oltre a un altro film, Rogue Squadron, che sarà diretto da Patty Jenkins (già regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984). Gli annunci sono arrivati attraverso l’account Twitter ufficiale di Disney, che ha così confermato di voler espandere in modo importante l’universo di Star Wars.

Pur essendo il primo anime della storia del franchise, Visions non è certo la prima serie animata ambientata nell’universo di Lucas, con Star Wars Clone Wars che è stata sicuramente il maggior successo tra queste. Vedremo se anche questo inedito anime riuscirà ad appassionare i tantissimi fan!