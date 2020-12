Ark The Animated Series: ora disponibile il trailer esteso

Durante il The Game Awards 2020, Ark ha trovato un piccolo spazio. Il survival sandbox targato Studio Wildcard infatti riceverà un seguito diretto con tanto di protagonista interpretato da Vin Diesel e esclusivo per Xbox Series X|S. Ark II però, non sarà solo. Con lui ci sarà anche Ark The Animated Series, del quale è ora disponibile un trailer esteso.

Mentre potete vedere il trailer in questione in calce alla notizia, la serie animata sarà sviluppata dallo studio d’animazione Lex + Otis, con la cooperazione di Gareth Coker, compositore del gioiello Ori and the Will of the Wisps.

Ark The Animated Series stata ideata dai creatori del titolo, Jeremy Stieglitz e Jesse Rapczak, i quali hanno dato alcune nuove informazioni a riguardo. La serie sarà formata da 14 episodi da 30 minuti l’uno e, attualmente, sono in produzione ben due stagioni, previste nel 2022.