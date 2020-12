Star Wars Squadrons: nuovo update aggiunge due nuovi Starfighter

Electronic Arts e Motive Studios hanno pubblicato il nuovo aggiornamento per Star Wars Squadrons, che arriva così alla versione 4.0. L’update è mirato alla risoluzione di alcuni bug ma non solo. Difatti, due nuovi Starfighter sono stati introdotti nell’action game.

Parliamo del B-Wing per la Nuova Repubblica mentre l’arsenale dell’Impero viene arricchito con il TIE/d “Difensore”, ovvero uno Starfighter multi-ruolo. Il B-Wing, invece, appartiene alla classe Bombardiere e il Difensore TIE appartiene invece alla classe Fighter.

Con tale update, sono ora disponibili i custom match, i quali finalmente permetteranno ai giocatori di Star Wars Squadrons di creare partite personalizzate fino a 10 persone (5 per squadra) su ogni mappa finora pubblicata e su entrambe le modalità disponibili normalmente. Per maggiori info potete andare a questo link, mentre vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 e Xbox One.